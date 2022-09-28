На горячую линию по мобилизации позвонили уже 15,6 тысячи свердловчан

С 22 сентября на горячую линию «122» в Свердловской области поступило более 15,6 тысячи звонков по вопросам частичной мобилизации. Звонок бесплатный, колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Как сообщили в ДИПе, в среднем на линию поступает 4,5 тысячи звонков в сутки. Одновременно работают 97 операторов, которые перед каждой сменой знакомятся с обновленной информацией. Чаще всего свердловчане задают вопросы о возрастных рамках и ограничениях по состоянию здоровья для резервистов, также люди хотят узнать, где и как будет проходить военно-медицинская комиссия.

Пока операторы контактного центра справляются с потоком звонков. Но при необходимости есть возможность увеличить количество специалистов. Сейчас среднее время ожидания ответа оператора на линии составляет до 40 секунд, среднее время разговора – около трёх минут.

Отметим, что по номеру 122 по-прежнему можно получить помощь в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в голосовом меню.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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