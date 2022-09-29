Юрист рассказал о вручении повесток на улице и в метро

Повестку о мобилизации сотрудники военкоматов могут вручить тремя способами, в том числе при «ковровых» проверках на улицах. О том, как это должно происходить, рассказал руководитель временной практики по мобилизации юрфирмы Intellect Артем Гуков.

Первый вариант вручения повестки – лично в руки под роспись по месту регистрации мобилизованного. Второй вариант – через работодателя. Работодатели обязаны направлять в военкоматы списки военнообязанных, из военкомата документы могут принести на работу, и работодатель должен будет вручать эти повестки сам. Мешать сотруднику идти по повестке работодатель права не имеет, но и обеспечивать его прибытие туда не обязан.

«А третий вариант – это так называемые ковровые проверки, которые тоже распространенны. Это когда на улице смотрят, в метро, и вручают повестки. Но тут надо понимать один момент. Сотрудники военкомата сами по себе не имеют права требовать никаких документов, это исключительно полномочия сотрудников полиции, поэтому рабочая связка выглядит следующим образом: идет сотрудник полиции либо ГИБДД останавливает машину, и с ним сотрудник военкомата. Начала сотрудник полиции проверяет документы, затем передает сведения сотруднику военкомата, а он уже вручает повестку», – рассказал Гуков.

Он добавил, что сам звонил в военкомат, чтобы уточнить – можно ли узнать, подлежит лицо призыву на военную службу. Но в военкомате ответили, что готовых списков у них нет, люди получают повестку, приходят и затем в индивидуальном порядке решается вопрос по каждому конкретному случаю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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