«Будем морозить абонементы». В фитнес-клубах рассказали про мобилизацию клиентов

Екатеринбургские фитнес-клубы готовы пойти навстречу мобилизованным клиентам и замораживать абонементы на время их отсутствия. Как сообщили в одном из спортивных центров города, пока еще никто из клиентов не обращался с таким запросом.

«Пока случаев нет, но мы готовы или заморозить абонемент – на неопределенный срок, пока человек не вернется, если ему прислали повестку; или вернуть остаток средств», – сообщили «Новому Дню» в учреждении, специализирующемся на контактных видах спорта.

В другом фитнес-центре агентству пояснили, что пока также не получали запросов от клиентов на приостановку абонемента в связи с мобилизацией, но столкнулись с другой проблемой – что делать с индивидуальными тренировками у призванных на службу инструкторов. «Сейчас продумываем, кому передать клиентов от уже призванного тренера и на случай, если будет мобилизован кто-то еще. Вероятно, будем принимать на работу еще людей», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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