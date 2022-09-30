Туриндустрия хочет защитить от мобилизации шеф-поваров, капитанов и инженеров

Российский союз туриндустрии начал формировать список высококвалифицированных специалистов, работающих в отрасли, чтобы впоследствии попросить об их отсрочке от частичной мобилизации. Об этом сообщил на выставке Expotravel и.о. президента РСТ Илья Уманский.

«Мы верим, что впереди нас ждет восстановление динамики, и путешествия возобновятся. Поэтому особенно остро стоит вопрос сохранения персонала, штата туристических компаний. Мы провели консультации с крупными сетями отелей, туроператорами и так далее. И сейчас формируем перечень специалистов, которых необходимо сохранить. Речь ведём о федеральных менеджерах отелей, шеф-поварах, высококвалифицированных инженерах в отельной сфере, редких финансовых специалистах, специалистах по лавинной безопасности на горнолыжных курортах, капитанах круизных компаний и так далее. Их выбывание из отрасли болезненно ударит по всему туризму. Мы сделаем обращение в Ростурзм в надежде, что правительство даст забронировать этих сотрудников от мобилизации», – сообщил Уманский во время пленарного заседания на выставке в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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