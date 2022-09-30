Известный священник жестко высказался о мобилизации (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером прошла встреча со священником Павлом Островским. Он отвечал на вопросы уральцев – о Боге, о семье, об отношениях. Задали клирику вопрос и о том, что делать, если родного человека мобилизовали и отправляют на специальную военную операцию. Островский ответил: «Поддержать его, чтобы хотя бы сохранить мир в семье. Не влезать в его душу, что бы он ни выбрал».

Кроме того, священник высказался о спецоперации и мобилизации вообще. «У меня подход очень простой, может, потому что я был футбольным фанатом, и мы беспрерывно дрались. Если уже драка началась, ты в любом случае дерешься, а уже потом, после выясняешь, что там. Для меня это был вопрос верности – когда-то футбольному клубу ЦСКА. Сейчас мне, конечно, по барабану. Но у меня есть жена, и я бы очень не хотел услышать, как она обсуждает с подругами, при каком раскладе она будет мне верна, а при каком – нет», – подчеркнул он.

Островский заметил, что «ему легко говорить, поскольку из-за саркоидоза он не должен быть призван». «Если пошлют – я пойду. Просто в плане верности», – сказал он, подчеркнув, что это его личное мнение.

Священник напомнил, что в мире нет христианских правительств, а для Бога нет русских, украинцев или американцев. Полный ответ Островского на вопрос – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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