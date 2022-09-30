Минобрнауки заявил о фейковых запросах списков студентов-мужчин

Российские вузы стали стали получать письма якобы от Минобороны России с призывом предоставить список всех студентов мужского пола. Министерство науки и высшего образования РФ предупреждает – письма рассылают мошенники.

​​«Ни в коем случае нельзя открывать эти письма и переходить по ссылкам. Рекомендуем отметить их как спам и добавить адрес отправителя в черный список. Даже открытие данного письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО на персональный компьютер и/или мобильное устройство», – отмечается в телеграмм-канале Минобрнауки.

Екатеринбург, Марина Иванова

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