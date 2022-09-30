Строители просят Путина и Минобороны освободить часть сотрудников от мобилизации

Строители написали официальное письмо президенту и министру обороны России. Они просят освободить от призыва по частичной мобилизации некоторых сотрудников строительных компаний, потому что без них работы по проектированию и стройки могут остановиться.

Письмо в адрес Владимира Путина направили саморегулируемые организации «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций», в которые ходят более двух тысяч компаний. Там пояснили, что в саморегулируемые организации должны входить компании с обязательными двумя специалистами, которые подписывают документы и согласовывают работы по строительству и проектированию. Это специалисты, входящие в Национальный реестр специалистов ассоциации «Национальное объединение строителей» и ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей».

«Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться, – пояснил генеральный директор «Уральского объединения строителей» Сергей Ренжин. – Строительство и проектирование – одни из драйверов российской экономики. В случае призыва этих специалистов стройки и проекты могут остановиться. Значит, страна понесет экономические потери, которые в сегодняшней ситуации нельзя допустить. В свою очередь, СРО будут обязаны приостановить деятельность компании, которые прекратили процесс производства. Очевидно, что в отрасли будут банкротства».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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