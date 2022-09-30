Мобилизованные уральцы в Елани «слишком уж бойко» закупаются алкоголем

В поселке Елань, где готовят мобилизованных к отправке на территорию спецоперации, очень активно идет торговля алкоголем. На это обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов.

«В Елани ознакомились с бытом. Проблемы есть, большинство решаются в рабочем порядке. Но, ключевая одна – открытая торговля алкоголем. Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днём «подшофе». Продавщица сказала, что торговля алкоголем идёт «слишком уж бойко». Это, разумеется, непорядок. Понятно, что в такой ситуации душа иногда требует 100 грамм для храбрости. Все мы люди. Но, разводить пьянство нельзя», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат уточнил, что ограничить розничную торговлю алкоголем в конкретном населенном пункте можно либо постановлением правительства Свердловской области, либо распоряжением главы администрации района. «Будем оперативно решать эту проблему. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать», – резюмирует Иванов.

Елань, Елена Владимирова

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