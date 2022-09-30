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Пятница, 30 сентября 2022, 13:30 мск

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Жены мобилизованных уральцев планируют экономить: отказываться от кружков и секций, искать подработку, выращивать овощи

Жительницы Свердловской области, чьих мужей уже мобилизовали или могут призвать в любой момент, говорят, что им после ухода супруга придется экономить. Кто-то планирует искать подработку, кто-то уже отказался от платных секций у детей, кто-то рассчитывает на овощи с родительского огорода, кто-то сам готов переехать в деревню.

«Детей прокормить я смогу, а вот от платных секций придется отказаться. Но сейчас это не главное. Готова к режиму экономии», – пишет одна из пользователей форума Umama, и она не единственная, кто планирует переводить детей в бесплатные кружки. По словам мам, на дополнительное образование в разных семьях тратят от 5 до 20 тысяч в месяц, и сейчас это «непозволительная роскошь».

Другие женщины пишут, что уже ищут подработку, поскольку опасаются значительного сокращения доходов семьи. Тратить деньги на продукты и бытовую технику, на покупку квартир и машин, как это было в пандемию, никто не собирается.

Многие рассчитывают на дачу либо сад родителей.

«Я еще весной подготовилась, вырастила бройлеров, индюков. 2 морозильных ларя забиты мясом, заготовки с огорода. Сама работаю, будет тяжело, но 2 детей прокормлю, дача в помощь. Все норм будет девочки, справимся», – пишет одна из форумчанок. «Если совсем худо, к маме уеду или к свекрови, у них дачи/огороды, прокормят», – соглашается другая.

Есть и более кардинально настроенные женщины, которые в случае ухудшения экономической ситуации готовы переехать в деревню, выращивать овощи и завести корову.

В самом критическом случае жены готовы пойти на банкротство: «Мой план Б – перестану платить ипотеку и коммуналку. И вообще на банкротство подам».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Частичная мобилизация

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