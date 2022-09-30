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Пятница, 30 сентября 2022, 14:33 мск

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В Свердловской области приостановили отправку мобилизованных в учебные центры

В Свердловской области отправка мобилизованных в учебные центры приостановлена до особого указания. Информацию подтвердили в областном военкомате. Когда отправка возобновится, пока неизвестно, сейчас верстается другой график.

Сегодня призывники сообщали, что с повесткой приходили в районные военкоматы, но их отправляли домой, объясняя это переполненностью центров в Елани и 32-м военном городке. Однако в областном военкомате подчеркнули, что разворачивали не всех.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Частичная мобилизация

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