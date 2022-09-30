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Пятница, 30 сентября 2022, 14:33 мск

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Пилотов авиакомпаний младше 35 не допускают до выполнения международных рейсов

Российские авиакомпании сталкиваются с недопуском членов экипажа младше 35 лет к совершению международных рейсов в связи с частичной мобилизацией, сообщила сегодня директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова.

«На текущий момент это постоянная практика, когда пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы, даже при наличии полетного задания. Это было и с другими авиаперевозчиками, и мы не стали исключением, – рассказала Аксенова на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – В минувшие выходные был случай недопуска летного экипажа до международного рейса. Но у нас есть резервные экипажи, база в Екатеринбурге масштабная. К глобальной задержке рейса и дискомфорту пассажиров это не привело».

Ранее о снятии с рейсов пилотов младше 35 лет сообщали телеграм-каналы, но официально перевозчики ситуацию не комментировали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Частичная мобилизация

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