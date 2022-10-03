Свердловчане везут мобилизованным носки, термобелье и обувь (ФОТО, ВИДЕО)

В Доме добровольцев Свердловской области идет сбор гуманитарной помощи мужчинам, мобилизованным для участия в спецоперации.

Сбор помощи мобилизованным

Как рассказал «Новому Дню» руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес, будущие участники СВО нуждаются в теплых вещах, носках, перчатках, термобелье, обуви. Пункт приема работает круглосуточно. Волонтеры принимают принесенную горожанами гуманитарную помощь, сортируют, упаковывают. Затем груз будет передан военкомату для дальнейшей отправки адресатам.

Напомним, ранее врио военкома Свердловской области Сергей Чирков заявил, что все мобилизованные граждане будут обеспечены обмундированием, которое положено по утвержденным нормативам. Но некоторые вещи, например, термобелье, этими нормами не предусмотрены. «Обмундированием, которым мы обязаны обеспечить, мы обеспечим. Но есть особенности – у людей есть особенности телосложения и так далее. Что не предусмотрено нормами обеспечения – тактические перчатки, например, термобелье, которое тоже приветствуется в нынешних условиях. По нормам снабжения оно не положено. Как и подшлемники», – сказал он. Также Чирков посоветовал взять с собой запас батареек для фонариков. Для связи с родными рекомендуется иметь кнопочный сотовый телефон, использование которого разрешено Минобороны.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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