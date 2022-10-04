Психологи рассказали, как говорить с ребенком о том, что папу мобилизовали

Ребенку нужно обязательно честно рассказывать, что его папу мобилизовали, говорят психологи. Помочь пережить кризисный момент можно при помощи разных техник, а также находясь в постоянном контакте.

«Сегодня очень важно каждому заботиться о своей устойчивости, об устойчивости семьи и детей. Даже если разлука [с мужем, отцом, братом] уже случилась, важно понимать, что современные технологии позволяют быть на связи и в контакте с любимым человеком. Важно выстроить этот контакт на расстоянии и научиться поддерживать друг друга, – посоветовала психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Женщине, маме всегда нужно открыто разговаривать со своими детьми на эти темы. Иначе дети видят, что мама в шоке, может быть, украдкой плачет. Дети, не имея опыта проживания кризисных ситуаций, наиболее уязвимы. Поэтому нужно рассказывать им, что раньше тоже были войны, кризисы, дефолты, как вы их проживали, и что все заканчивается. Можно сказать: мне тоже страшно, но я делаю вот это и вот это, чтобы мне было спокойнее. Давай делать это вместе».

Специалист отмечает, что детям очень важны ритуалы. Если ритуалы и традиции повседневной жизни сохраняются изо дня в день, то ребенок ощущает стабильность. Этого отнимать сейчас нельзя.

«Как еще детям говорить про то, что папу мобилизовали? Обязательно нужно говорить о простых вещах. Папа сейчас едет там-то, у папы новые друзья. Папа сегодня ел вот это. Да, там, куда он едет, может быть страшно, но папа будет себя беречь и защищать. Все это – простым и понятным языком, – посоветовала Надежда Сафьян, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Многие считают: зачем ребенку говорить такие очевидные вещи? Но мы этим самым закрываем белые пятна у него в голове. Он, может быть, в доме не услышит какую-то информацию, но он все равно это узнает от одноклассников, в чате, еще где-то. Но основной источник информации про папу должен быть внутри дома. Должно быть доверие, должен быть близкий родственник, который расскажет правду».

Детей можно обучить тем же техникам, что применяют и взрослые для снижения тревоги. Например, различные техники дыхания, когда фокус мыслей направляется на сам процесс прохождения воздуха, на подсчет вдохов и выдохов.

«Подростки часто голосуют телом. У них могут быть внутри шекспировские страсти, но изложить их языком они не могут. И это уходит в тело, начинаются боли, вегетативные расстройства, телесные нарушения, – говорит врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры Северо-Западного государственного медицинского университета И. И. Мечникова Татьяна Решетова. – Подростков важно научить техникам канализирования агрессии. Можно даже просто прокричаться, добавить физической активности. Учиться техникам снятия мышечных зажимов».

Волонтеры-психологи из проекта «МыРядом2020» готовы работать в том числе и с детьми, если у них возникли сложности на фоне частичной мобилизации. Кроме того, есть отдельная линия для педагогов: им помогут правильно вести себя с детьми в школах. Оставить заявку на получение консультации можно на сайте мырядом2020.рф.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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