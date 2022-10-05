Военкомат Свердловской области: частичная мобилизация продолжается во всех городах, она не закончена

Частичная мобилизация в Свердловской области продолжается в соответствии с установленным планом и графиком, сообщили «Новому Дню» в областном военкомате. О завершении призыва речи пока не идет.

«Подлежащие частичной мобилизации по-прежнему получают повестки. Я не знаю, по каким причинам главы некоторых муниципалитетов, например Каменска-Уральского, говорят о завершении мобилизации. У всех городов свои цифры [призыва], но о завершении частичной мобилизации речи пока нет, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе военного комиссариата Свердловской области. – Военкоматы работают в штатном режиме, призывники направляются в пункты сбора и учебные центры».

Ранее в разных СМИ звучала информация о том, что частичная мобилизация якобы завершена в ряде муниципалитетов Свердловской области. Говорилось, что повестки разносить перестали, а тех, кто их уже получил, отправляют из военкоматов домой.

Напомним, ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков говорил, что называть количество мобилизуемых в регионе он не имеет права, эта информация носит секретный характер.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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