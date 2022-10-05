Стало известно, сколько мусора уральцы не доносят до переработки

В Екатеринбурге больше четверти всего мусора, который ежедневно поступает на полигон, можно было бы отправить на переработку, но из-за неправильного обращения с ним его приходится отвозить на свалку. К таким выводам пришли специалисты мусоросортировочного комплекса «Широкореченский», которые регулярно анализируют состав поступающих к ним отходов.

«Последний анализ показал: больше четверти выбрасываемых жителями города отходов могли бы пойти во вторичное использование, если бы попали в контейнеры для сортируемого мусора. 27% составляет труха – смесь из мусора, в которой можно разобрать как остатки еды, так и битое стекло, кусочки резины и прочие бытовые отходы. 30% в составе несортируемого мусора достигают разные виды пластика, стекло, бумага, картон и металлы. Важно, что эти отходы могли бы отправиться не на полигон, а на переработку, если бы оказались в контейнерах для сортируемого мусора, в чистом и сухом виде», – сообщили в пресс-службе регоператора Восточной зоны ЕМУП «Спецавтобаза».

Там уточнили, что сейчас в Екатеринбурге около 400 контейнерных площадок с раздельным сбором мусора и их число только растет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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