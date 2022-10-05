Депутат показал, в каких условиях живут мобилизованные (ФОТО)

Депутат Госдумы Максим Иванов показал, как выглядит быт мобилизованных в Еланском гарнизоне. Как уже сообщалось ранее, в казармах живут только «срочники». Для остальных устроены палатки. На фото, опубликованных Ивановым, видно, что в них есть деревянные настилы и деревянные же нары с матрасами. Отапливаются палатки печками-буржйуками. «Не удивляйтесь, мобилизованные живут в полевых условиях», – заметил парламентарий.

Он признал, что в Елани «не санаторий». «Но его никто и не обещал. Главное: сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть. Чистота внутри каждой палатки зависит от проживающих. Где-то прибрано, где-то – не очень», – добавил он, уточнив, что «возникающие проблемы решаются в рабочем порядке».

Также Иванов сообщил, что в Елани один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, другой – сократил время продажи до двух часов в сутки, т.к. в начале мобилизации возникли проблемы с пьянством среди новобранцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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