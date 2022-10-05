В связи с мобилизацией митрополит Евгений обратился к женщинам: «Настало время вашего подвига»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что он думает о мобилизации, и обратился через свой телеграм-канал к верующим.

«Слово «мобилизация» обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, собрав их внутрь. Не бегать в панике, а остановиться, прекратить волнение души, вернуть в сердце то, что называется миром, – написал владыка Евгений. – Особенно мне бы хотелось призвать этот святой мир в души наших женщин, наших доблестных мироносиц. Настало время вашего подвига. Более сложного, чем мужское умение пользоваться оружием».

Митрополит пояснил: женщины должны наполнить жизнь таким смыслом, такой любовью, такой ценностью, чтобы мужчина понимал, что он защищает и ради чего должен выжить и жить.

«Независимо от того, идет ли ваш мужчина – муж, сын, брат, внук – защищать Отчизну на поле брани или служит ей в тылу: дайте ему возможность стать Защитником и Мужчиной с большой буквы. Вспомните о своем священном долге создать такой очаг, чтобы у мужчины не возникало никаких сомнений относительно того, ради чего он живет и что именно защищает. Чтобы его портрет, украшенный медалями, потомки несли с гордостью. Для этого не обязательно погибать. Но для этого обязательно правильно жить. Если же ему суждено идти на западные рубежи нашей Родины – сохраните его своими молитвами, своей верностью, своей любовью.

Позаботьтесь, чтоб на нем был крестик – знамение победы Воскресшего Христа над смертью. Чтобы с ним была иконка – и его молитва там соединялась с вашей. Дайте своим мужчинам уверенность в правоте, поскольку нет ничего более правильного, чем настоящая любовь. А главное: постарайтесь быть святыми, потому что молитвы святых исполняются», – пожелал митрополит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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