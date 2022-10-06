К 300-летию Екатеринбурга откроется детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии (ФОТО)

Ровно год назад в Екатеринбурге было принято решение о строительстве детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Он позволит в 1,5 раза увеличить количество детей, которым будет оказываться современная медицинская поддержка.

Сегодня на строительной площадке с инспекцией побывали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Отмечается, что четырехэтажное здание уже возведено, готова крыша, практически закрыт теплый контур, заведены водоснабжение, канализация и электричество. Застройщик уже выходит на своеобразный экватор: впереди черновые внутренние работы, разводка коммуникаций и фасадные работы.

«Модернизация и расширение гематологического центра – это серьезный шаг в развитии ОДКБ. Многие пациенты получают длительное лечение, и, например, после пересадки они переводятся на интенсивный этап наблюдения. Находиться в стационаре тяжело и детям, и родителям, и чем раньше мы выведем их на так называемый домашний этап, тем лучше. Это и безопасней, и позволит увеличить количество пациентов», – рассказал главный врач больницы Олег Аверьянов.

Отметим, что в ОДКБ проходят лечение не только пациенты из Свердловской области. Половина из них приезжает из других городов России. В нашей стране есть пример аналогичного проекта – это центр Рогачева в Москве. Но в Екатеринбурге находится единственный региональный центр пересадки костного мозга, поэтому появление пансионата на Урале давно назрело.

Новое здание будет включать две части: в двухэтажном блоке будет находиться медицинский пост и кабинеты для пункций и забора крови, а в четырехэтажном разместят 36 комнат для семей, игровые и обучающие зоны, центр психологической помощи и так далее. При этом основной онкологический корпус будет соединен с пансионатом теплым коридором, а вся инфраструктура будет удобна для передвижения не только пешком, но и на колясках и каталках.

Что касается благоустройства, то между зданиями появится зеленая зона для комфортного отдыха пациентов. При этом все деревья, которые были на месте строительства, были сохранены.

«Здесь был очень большой парк, мы пересадили около 33 шестиметровых дубов и 15 рябин. Мы их рассадили по территории больницы и наблюдаем за ними еще с прошлого октября. Они отлично пережили зиму и лето, поэтому мы уверены, что деревья приживутся окончательно», – делится руководитель проекта Алексей Москвичев.

«Строительство пансионата – ключевой объект для Фонда святой Екатерины. В принципе, все, что связано со здоровьем детей, для наших учредителей крайне важно. Медицинские объекты мы еще не строили. Мы покупали машины скорой помощи, средства защиты, продолжаем закупать и передавать оборудование, но именно строительство для нас – это новый опыт, и я уверен, что он нам еще пригодится. Как вы видите, все работы идут по плану, даже я бы сказал, что стахановскими темпами возводится объект. И нет сомнений, что к 300-летию города он будет открыт», – делится эмоциями после обхода директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что работы на котловане начались еще в апреле, в июне уже был построен первый этаж. Планируется, что здание будет передано министерству здравоохранения Свердловской области уже в августе следующего года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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