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Четверг, 6 октября 2022, 13:36 мск

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Операторы связи просят предоставить бронь всем айтишникам без исключения

Уральская ассоциация операторов связи обратилась в Минцифры с просьбой принять меры и не допустить призыва на военную службу по мобилизации сотрудников IT-и телеком-компаний. По мнению членов ассоциации, это спасет отрасль от развала и от эмиграции кадров. Текст обращения опубликован на сайте организации.

Провайдеры указывают, что по действующему законодательству под мобилизацию попадают сотрудники, не имеющие диплома о высшем образовании по соответствующей специальности, а таких – больше половины. Это разработчики, сисадмины, специалисты по информационной безопасности и другие специалисты, которые обладают опытом и знаниями, не имея диплома. «Заменить сейчас их просто некем – для этого потребуется не менее 5-7 лет. Мы уже не говорим о простых монтажниках и операторах call-центров, которые ежедневно устраняют аварии на сетях», – говорится в обращении.

Операторы подчеркивают, что противостояние сейчас идет «не только на полях сражений, но и на информационном фронте, про который нельзя забывать в условиях кибервойн». При этом, по их данным, за последние восемь месяцев Россию покинули сотни высококлассных специалистов в области информационных технологий и безопасности, и их количество в силу разных причин с 21 сентября продолжает расти.

«Мы предлагаем не подстегивать эмиграцию, а принять меры на законодательном уровне и предоставить без исключения бронь от призыва всем работникам аккредитованных IT-компаний, операторов связи и индивидуальным предпринимателям, работающей в этой сфере более одного года. Это позволит сохранить отрасль от развала и дать ей стимул для дальнейшего развития», – резюмирует УралАОС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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