Депутаты поставили вопрос о региональных выплатах семьям мобилизованных

Депутаты свердловского заксо поставили перед региональными властями вопрос о материальной помощи семьям мобилизованных. Об этом рассказал «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер.

«Другие губернаторы эти выплаты своими постановлениями выделяют. В зависимости от региона – кто 30 тысяч, кто 150, кто-то 20-30. Человек уходит, у него здесь остается семья, многие с ипотекой. У нас им выплаты не положены, вопрос для меня, почему? Я говорил об этом с Людмилой Валентиновной Бабушкиной, она сказала, что вопрос поставлен и будет решен», – сообщил Вегнер.

Он также рассказал, что в финансовом плане ситуация в области неплохая, по итогам девяти месяцев бюджет исполнен с профицитом благодаря оборонно-промышленному комплексу.

Вегнер добавил, что он и другие депутаты помогают мобилизованным, возят в Елань дрова, матрасы, подушки, сигареты. Собирают средства, которые затем передают командирам, чтобы покупать необходимые вещи.

Напомним, сегодня утром президент Владимир Путин дал новые поручения губернаторам. «Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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