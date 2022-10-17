Мы не Москва: в Свердловской области частичная мобилизация продолжается

В Свердловской области частчная мобилизация продолжается, все разосланные повестки действуют, – сообщили «Новому Дню» в областном военном комиссариате.

«Москва молодец, если выполнила свой план. Но у нас частичная мобилизация еще в процессе. У каждого субъекта есть свой план поставок мобилизованных. Комиссариаты в Свердловской области работают по этому плану. Какой-то даты, когда в регионе закончится мобилизация, назвать не могу», – сообщили в областном военкомате.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 17 октября в Москве завершилась частичная мобилизация. «Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.

Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – говорится в сообщении мэра на его официальном сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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