В Екатеринбурге центр помощи семьям мобилизованным принял 500 заявок

В Екатеринбурге с 7 октября работает центр помощи мобилизованным семьям. За это время волонтеры приняли уже 500 заявок от горожан, около ста из них выполнили. В основном екатеринбуржцы обращаются с бытовыми проблемами – просят волонтеров забрать ребенка из детского сада или купить продукты и лекарства.

Волонтерский центр «Мы вместе» был создан по распоряжению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Сегодня градоначальник проверил, как работает кол-центр и распределяются заявки на оказание помощи. «Это важный проект для екатеринбургских семей, главы которых были мобилизованы для выполнения задач специальной военной операции. Наша инициатива была поддержана городским волонтерским движением и общественными организациями «Офицеры России» и «Сила Урала». С бытовой точки зрения такой вопрос, как проводить ребенка в школу, кажется незначительным, но для мамы, которая осталась одна, и если у нее есть еще другие дети, эта проблема приобретает глобальный характер. Наши волонтеры включаются в решение таких проблем, и это является большой поддержкой для семей мобилизованных. Помимо волонтеров есть много предпринимателей, желающих помочь таким семьям. Элементарно, развозка питьевой воды по адресам. Иногда приходится искать нестандартные решения по некоторым вопросам. Так что работаем с колес», – отметил Алексей Орлов.

В екатеринбургском волонтерском центре работают 300 добровольцев. Большинство из них – студенты, которые были заняты в проекте «Мы вместе» во время пандемии коронавируса. Обращения жителей принимаются ежедневно с 9 до 18 часов по телефону 8- 800-101-51-62. Также заявки можно оставить в мессенджерах и в «ВКонтакте».

«В день получаем около 50 заявок. Мы верифицируем данные обратившегося в военкомате (чтобы уточнить, что помощь просит действительно родственник мобилизованного), если данные совпадают, то берем заявку в работу. В каждом районе у нас есть подразделение волонтеров, их кураторы получают информацию о том, какая требуется помощь. Обычно на решение вопроса уходит около суток. Если нужно встретить ребенка из школы, то волонтеры заранее собирают необходимые документы, чтобы избежать волокиты. Если волонтерский центр не может выполнить какую-то просьбу, то заявка направляется в компетентные органы», – пояснил координатор волонтерского центра «Мы рядом» Артем Николаев.

По словам Алексея Орлова, волонтерский проект «Мы вместе» может решать широкий спектр задач, поэтому при необходимости деятельность добровольцев можно переориентировать на другие направления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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