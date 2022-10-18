российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Мобилизованных уральцев учат воевать в ночное время

Мобилизованных уральцев учат ночному танковому бою и работе с разведывательными машинами БРМ-2АМ по целям на дальностях до 2 км. Кадры с занятий опубликовало сегодня Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, после отработки навыков днем военнослужащие приступают к следующему этапу – ночным стрельбам. Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 км. Экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 м.

Мобилизованные отрабатывают нормативы по ночной стрельбе из автоматов АК-74 и АК-12 из различных положений: стоя, с колена, лежа. Занятия проводятся с использованием приборов ночного видения и без них.

После прохождения подготовки и проведения боевого слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю и обороне освобожденных во время спецоперации территорий. Мобилизованные и добровольцы могут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Бежавшие от мобилизации россияне сняли с банковских счетов почти полтриллиона рублей / В Совете Федерации предложили вернуть двухлетнюю службу в армии / В России суд впервые применил указания Генштаба об отсрочке отцу троих детей / После гибели мобилизованных в ЦВО возбуждены уголовные дела / Министр образования: в Свердловской области могут отменить плату за детсад для мобилизованных / Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч / Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации / Мобилизованным предпринимателям дали пять дней на решение оргвопросов перед отправкой в войска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Частичная мобилизация,