Нотариусы провели сотни консультаций для мобилизованных в Елани и 32-м военном городке

Свердловские нотариусы проводят выездные консультации для мобилизованных граждан в сборном пункте в Елани и 32-м военном городке в Екатеринбурге. Нотариальные услуги оказываются бесплатно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе нотариальной палаты Свердловской области, мобилизованные обращаются к нотариусам для срочного оформления социально значимых нотариальных действий. Как правило, это удостоверение доверенности на распоряжение имуществом и денежными вкладами в банках, оформление ветеранских льгот, пособий, компенсаций. Также за оформлением документов к специалистам обращались предприниматели, попавшие под частичную мобилизацию.

В сборных военных пунктах свердловские нотариусы оказывают услуги мобилизованным гражданам, призванным на военную службу из разных регионов России, а также гражданам стран СНГ, записавшимся в ряды российской армии добровольцами. С 4 по 21 октября на выездных приемах нотариусы провели около 400 бесплатных правовых консультаций, удостоверили 176 документов. «Все юридические консультации, а также нотариальные услуги, состоящие из услуг правового и технического характера и нотариального тарифа, оказывались мобилизованным бесплатно. За собственный счет нотариусами было оказано услуг почти на 500 тысяч рублей. При этом ни Правительством, ни Министерством обороны Российской Федерации оплата за проведенную нотариусами работу из бюджета не возмещается», – сообщили в областной нотариальной палате.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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