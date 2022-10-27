Свердловская область не будет увеличивать объем резервного фонда

В 2023 году в Свердловской области не будут увеличивать объем резервного фонда. Об этом заявил, отвечая на вопрос РИА «Новый День», и.о. министра финансов региона Александр Старков.

Чиновник уточнил, что, если понадобятся дополнительные расходы на помощь участникам СВО или их семьям, то средства будут «изыскивать исходя из поставленных центром задач».

Ранее в минфине «Новому Дню» сообщили, что в 2022 году объем регионального резервного фонда был утвержден законом о бюджете в объеме 1466,2 млн. рублей.

Напомним, недавно областное правительство приняло постановление о единовременных выплатах по 20 тысяч рублей на каждую семью мобилизованного плюс по 20 тысяч – на каждого его ребенка. На эти цели выделено 300 млн рублей из резервного фонда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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