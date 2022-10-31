В Горноуральском объявили конкурс на должность главы

В Горноуральском ГО объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

Как сообщается на сайте местной думы, документы от желающих будут принимать с 30 ноября по 2 декабря, сам конкурс состоится 27 декабря.

Сейчас главой Горноуральского является Дмитрий Летников, в этом году у него истекает срок полномочий. Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году жители Горноуральского выходили на митинг с требованием вернуть им прямые выборы мэра, потому что избранный по итогам конкурса Летников, по их мнению, «не работал».

Напомним, сейчас по конкурсу избираются все главы городов Свердловской области. В настоящее время конкурсы проходят в Белоярском, Сухом Логу, Богдановиче, пгт Малышева, Пышме, Верхотурье, Волчанске, Красноуральске.

Горноуральский, Елена Владимирова

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