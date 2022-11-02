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Среда, 2 ноября 2022, 12:00 мск

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Красный Крест призвал свердловских женщин вязать носки и варежки для участников СВО

Красный Крест призвал жительниц Свердловской области принять участие в акции поддержки военнослужащих и мобилизованных «Согрей солдата». Женщины, умеющие вязать, могут передать защитникам отечества теплый подарок в виде шерстяных носков, варежек, шарфов, жилеток.

Принести вязаные вещи можно в пункты приема гуманитарной помощи Красного Креста. В Екатеринбурге это Дом добровольцев (Крылова, 2). Организаторы просят рукодельниц учесть несколько пожеланий: использовать пряжу из чистой шерсти, не вязать укрепления на пятках и пальцах.

Напомним, по тому же адресу принимают другую гуманитарную помощь для участников спецоперации – термобелье, теплые вещи, медикаменты и перевязочные материалы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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