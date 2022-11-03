«Автомобилист» в упорном поединке обыграл «Амур»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2. Эта победа позволила уральцам вновь подняться в тройку сильнейших команд Восточной конференции КХЛ.

Первыми счет в матче открыли гости: Ярослав Лихачев с передачи партнеров поразил в девятку екатеринбургские ворота, которые защищал Юхан Маттссон. «Автомобилист» смог отыграться лишь в концовке первого периода, выдержав минуту большинства «5 на 3» соперника. Анатолий Голышев почти в одиночку протащил шайбу через всю площадку и забросил курьезный гол из-за ворот: шайба попала в спину вратаря «Амура» и отскочила в сетку.

Во втором периоде «Автомобилист» вырвался вперед, благодаря шайбе Брукса Мэйсека, но ненадолго. Гости сравняли счет усилиями Ивана Николишина. Но в заключительной двадцатиминутке мастерство уральцев взяло вверх: Анатолий Голышев оформил дубль на 44-й минуте, а Патрис Кормье поставил победную точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота «Амура».

Следующий матч «Автомобилист» также проведет в Екатеринбурге. В субботу, 5 ноября, команда Николая Заварухина сыграет против «Сибири» под управлением Андрея Мартемьянова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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