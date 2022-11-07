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Понедельник, 7 ноября 2022, 15:01 мск

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Участников СВО предложили освободить от транспортного налога

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» предлагают освободить всех участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога.

Как сообщили в свердловском отделении партии, эта инициатива заложена в альтернативном проекте федерального бюджета, который подготовила фракция «эсеров» в Госдуме.

«Ситуация с транспортным налогом сейчас повторяет ту, что складывалась с единовременными выплатами: какие-то регионы для своих мобилизованных вводят льготы, какие-то нет. Поэтому наша фракция считает, что транспортный налог и другие подобные решения надо принимать на федеральном уровне, чтобы не возникало социальной несправедливости. Ребята делают одно дело, вместе защищают нашу родину, поэтому и преференции для всех должны быть равными», – сказал депутат Андрей Кузнецов.

Кроме того, фракция предлагает освободить военнослужащих от уплаты страховых выплат в ОМС, Фонд пенсионного и социального страхования. Законопроект уже отправлен на отзыв в правительство РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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