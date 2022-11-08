На фоне частичной мобилизации вырос спрос на сварщиков, грузчиков и сантехников

В октябре в Свердловской области вырос спрос на сотрудников преимущественно «мужских» профессий. Специалисты объясняют это не только сезонным ростом числа вакансий на рынке труда, но и эффектом после объявления частичной мобилизации в сентябре.

Например, число вакансий для сварщиков выросло на 28%, грузчиков – на 24%, разнорабочих – на 21%, монтажников – на 18%, фрезеровщиков – на 12%, сообщает исследовательский центр портала «Зарплата.ру». Практически в два раза больше стало предложений для сантехников и инженеров-механиков. Кроме того, у них растут медианные зарплаты. В октябре по отношению к сентябрю этого года заработок повысился у сварщиков – до 101,5 тыс. рублей (+21%), у грузчиков – до 40 тыс. рублей (+10%), у сантехников – до 48 тыс. рублей (+8%), у фрезеровщиков – до 62,5 тыс. рублей (+4%).

В целом рынок труда продолжает испытывать дефицит рабочего персонала. Ожидается, что растущая нехватка рабочих может привести к конкуренции за сотрудников среди работодателей и, как следствие, к росту зарплат в этой категории.

В сферу торговли в последние месяцы осени работодатели привлекают много временных сотрудников, чтобы удовлетворить покупательскую способность перед новогодними праздниками. В сфере ретейла уже в октябре наметилась положительная динамика: увеличилось количество вакансий для упаковщиков (+29%), продавцов-кассиров (+14%), а также грузчиков и разнорабочих.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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