Чернецкий: на чем мы будем возить участников универсиады, которая не универсиада?

Первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий обеспокоен вопросом, как будет осуществляться транспортное обслуживание участников фестиваля университетского спорта в 2023 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Чернецкий заявил сегодня на заседании комитета по бюджету. «Почему нет целевых средств на транспортное обеспечение универсиады, пусть даже она не называется универсиадой? Мы потом за голову схватимся и будем задрав штаны бегать, искать, где купить или арендовать автобусы. Это не пять, не десять. Посчитайте, сколько нужно рейсов, вы же понимаете структуру расходов. Вы сказали, 7 миллардов на строительство, 1,3 млрд на улично-дорожную сеть, 1,5 млрд – орграсходы. Транспорт – это не статья расходов, которую можно не заметить», – заявил Чернецкий.

Министр финансов Александр Старков ответил, что этим занимается АНО, созданная специально для проведения универсиады, и деньги у нее есть. Однако бывший мэр заявил, что будет поднимать этот вопрос, пока не убедится, что средства по этому направлению предусмотрены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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