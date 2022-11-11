Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию основания города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, медали будут выпущены к середине 2023 года ограниченным тиражом и вручены жителям Екатеринбурга, внесшим значительный вклад в развитие города.

Сама медаль будет отлита из золотистого металла (латуни), а колодка обтянута лентой, окрашенной в цвета флага Екатеринбурга – синий, зеленый, желтый. На лицевой стороне медали будет изображено здание городской ратуши и надпись «300 лет Екатеринбургу». На реверсе – герб города, надпись «1723-2023» и логотип 300-летия Екатеринбурга. К медали прилагается удостоверение.

Решение о вручении памятной медали будет принимать глава Екатеринбурга на основании предложений, внесенных его заместителями и руководителями районов Екатеринбурга.

Напомним, 300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в августе 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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