Грязь, звезда балета и расстрел за поражение. Итоги недели РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Постепенно Урал начинает готовиться к Новому году, в том числе – финансовому, и подводить итоги уходящего. Для кого 2023-й будет стабильным, а кого ждёт сокращение трат, обсуждали областные и городские депутаты. Об этом, а также о главной городской ноябрьской традиции, визите скандальной балерины и многом другом, не менее интересном, в постоянном обзоре «Итоги недели».

Money, money, money

На этой неделе депутаты Екатеринбургской гордумы и областного заксобрания начали работу над бюджетным процессом. ЗССО начнёт рассматривать бюджет на 2023 год на следующей неделе, но уже сейчас стали появляться некоторые интересные детали. Так, на будущий год представители власти закладывают рост расходов на себя – подраздел, который расходуется в том числе на зарплату губернатора, депутатов, сенаторов, запланирован в сумме 17,7 млрд рублей, продемонстрировав увеличение почти на 21% по сравнению с этим годом.

Кстати, стало известно, кто из правительства Свердловской области обходится дороже всего бюджету. Уже обнародован соответствующий приказ, по которому самый большой фонд должностных окладов у министерства финансов – 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте – министерство АПК и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей.

Городские депутаты тоже стали работать над бюджетом, и с ним не все радужно. На 2023 год плановые доходы составят 64,244 млрд рублей, расходы – 66,23 млрд рублей, таким образом, дефицит составит 1,9 млрд. Но на следующие два года – 2024 и 2025 – заложено падение доходов бюджета при росте расходов.

Какая грязь

С приходом ноября и первых снегопадов екатеринбуржцы вспомнили, за что называют город Грязьбургом. Уборка пешеходных зон в разных районах города в начале недели оставляла желать лучшего, в итоге к середине недели, когда началась оттепель, уральцы стали жаловаться на грязь. В мэрии, впрочем, отметили, что город убирают нормально, а также напомнили, куда жаловаться, если с этим посылом горожане не согласны.

Победа – или расстрел

Неожиданным заявлением на этой неделе отметился министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Перед стартом российского чемпионата по хоккею с мячом, напутствуя команду «Уральский трубник», чиновник оригинальным образом замотировал спортсменов. «У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны, – сказал он.

Она еще и поёт

На этой неделе Екатеринбург почтила визитом звезда балета Анастасия Волочкова, которая теперь переквалифицировалась в певицы. На модном показе в уральской столице она появилась в белоснежном подвенечном платье, в котором – вероятно для усиления контраста – исполнила песню «Одна» со своего нового сольного альбома.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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