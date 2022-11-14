Экоактивисты вычислили подрядчиков, мухлюющих с контрактами на вывоз отходов

В Свердловской области подрядчики по муниципальным контрактам на вывоз мусора часто не довозят отходы до свалок, хотя отчитываются об обратном. Сразу несколько таких примеров выявили представители свердловского отделения Российского экологического общества в ходе масштабного мониторинга закупок. «Мы регулярно проводим мониторинг закупок муниципальных образований, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок или утилизацией строительных отходов. В ходе очередной большой проверки стало понятно, что часто городские власти не знают, куда их подрядчики вывозят отходы, а тысячи тонн мусора не доезжают до полигонов», – уточнил председатель свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Так, в Шалинском городском округе подрядчик по муниципальному контракту вместо того чтобы захоронить отходы, частично раздал их населению, а остатки просто сгрузил в выработанный карьер. В Дегтярске более 3,5 тысячи тонн не доехали до полигона – куда на самом деле их выбросили, предстоит установить. Аналогичные нарушения были обнаружены в Кировограде, Нижних Сергах и Чкаловском районе Екатеринбурга. В Дружинино, Нижних Сергах, Бисерти и Железнодорожном районе Екатеринбурга подрядчики по муниципальным контрактам также нарушали порядок утилизации отходов производства и потребления. Информация обо всех фактах была передана в природоохранную прокуратуру, а надзорное ведомство внесло представления главам муниципалитетов об устранении нарушений.

Однако самые серьезные нарушения активисты РЭО выявили в Октябрьском районе Екатеринбурга, где подрядчик местной управы не только свалил мусор в неположенном месте, но и представил в администрацию поддельную справку о том, что выгрузил 234 тонны отходов на полигоне. Информация об этом была передана в компетентные органы, но уголовное дело пока не возбуждено. «Отдел полиции вынес отказ в возбуждении уголовного дела, потому что там просто не получили ответ от администрации района на свой запрос. Тогда вместе с представителями полигона мы направили жалобу в прокуратуру района, и дело ушло в полицию на дополнительную проверку. Но и после этого полиция вынесла отказ. Только после нашей повторной жалобы – уже и в прокуратуру, и в Главное управление МВД по Свердловской области – была проведена проверка, и в настоящий момент дело находится на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», – подчеркнул зампредседателя реготделения Антон Черноголов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»