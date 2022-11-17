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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:12 мск

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В зоне СВО открылась мобильная приемная Татьяны Мерзляковой

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова открыла мобильную приемную для мобилизованных прямо в зоне спецоперации.

За первые дни работы в приемную обратились 32 военнослужащих. Большая часть обращений касается региональных выплат и предоставления льгот членам семей мобилизованных. Например, сотрудники аппарата подключаются к решению ситуаций, когда выплаты не получают дети военнослужащих от первого брака. Бывают и просьбы просто помочь родственникам – один из военнослужащих попросил помочь наколоть на зиму дрова маме. «Администрации городов, как правило, идут нам навстречу в таких ситуациях», – сообщила Мерзлякова ТАСС.

Кроме того, до декабря продолжит работу горячая линия свердловского омбудсмена по мобилизации. А вот мобильные приемные Татьяны Мерзляковой, которые действовали в учебных частях в поселке Елань и в Екатеринбурге, больше не работают – сейчас необходимость в них отпала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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