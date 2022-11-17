Екатеринбурженка пытается вернуть мобилизованного мужа домой – он отец троих детей

Екатеринбурженка Анастасия Козлова пытается вернуть домой своего мужа, которого мобилизовали еще в конце сентября. У мужчины трое несовершеннолетних детей – два в нынешнем браке и еще один ребенок от прежних отношений, но его призвали до того, как Госдума одобрила запрет на мобилизацию многодетных отцов.

«Я обращалась по этому поводу в Орджоникидзевский военкомат, там сказали, что документы отправлены на Ленина, 6 (областной военкомат, прим.ред.), там на вопрос «Когда вернется мой муж домой?» мне ответили, что надо звонить 15 ноября, я позвонила, а мне сказали, что в военкомате никаких документов нет. На следующий день сказали, что комиссии не было по мобилизованным, что наш губернатор в отпуске и что неизвестно, когда будет комиссия. Позвонила майору [в расположение части], где находится мой муж, а он мне сказал, что его домой никто не отправит (имеется аудиозапись), сказал: «Молитесь и ждите домой», – написала Козлова в своем «ВК».

Отметим, что накануне сообщалось, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который возглавляет призывную комиссию как глава региона, отправился в командировку. Она должна завершиться в пятницу. В военкомате «КП» сообщили, что документы Козловой и ее супруга направлены на включение в протокол комиссии, которая предварительно должна пройти в пятницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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