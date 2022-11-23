Глава медфракции ЕГД отправил седьмую машину гуманитарной помощи для мобилизованных

Глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил гуманитарный груз для мобилизованных в учебный гарнизон в Елани. Это уже седьмая машина от депутата для военных. О нуждах военных он узнает от учебного центра, на этот раз пожелания поступили от двух артиллерийских дивизий. «Отправил им всё самое необходимое, это специальное техническое оборудование, палатка-баня, жгуты-турникет, две печки, спальные мешки, газовые баллоны. Добавил ещё аспирин, обезболивающие и другие медикаменты. Бойцы попросили сладкое: сгущёнку, печенье, конфеты. Всё отправили. Нашим ребятам нужна эта поддержка. Нужно нам всем вместе обеспечить им нормальный быт для того, чтобы у них был высокий боевой дух, чтобы им хотелось дальше служить и защищать нашу страну», – рассказал Вихарев.

Этой же машиной депутат передал вещи, которые собрали жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга и других городов области – то, что люди принесли в общественную приемную. Это термобельё, носки, варежки, футболки, бинты, балаклавы, тёплые стельки, сидушки-пенки, туристические коврики, продукты и письма для ребят в поддержку участников спецоперации.

Также Алексей Вихарев помог жене мобилизованного собрать помощь для него и сослуживцев, которую отправят в зону проведения спецоперации. «Спросила у супруга, как и чем их кормят. Так и узнала, что очень хорошо помогает гуманитарная помощь. У меня звоночек в голове, значит, я тоже могу собрать помощь. Поняла, что мне одной это финансово не осилить, обратилась с просьбой к Алексею Вихареву, он откликнулся. Спасибо ему большое», – пояснила жительница Екатеринбурга Валентина. Вихарев передал дождевики, подушки, также добавил к этому продукты долгого срока хранения. Это кофе, консервы, тушёнка, крупы, макароны, печенье, конфеты, сигареты, зажигалки, спички и т.д. Большую посылку, которая предварительно в общей массе будет около 100 кг, женщина планирует отправить «Почтой России».

Екатеринбург, Марина Иванова

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