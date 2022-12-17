Грипп и дистант, елочные базары и изменение схемы выборов: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя в Свердловской области запомнилась прежде всего резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. В то же время чиновники перед Новым годом делают резонансные заявления, а в городах открываются елочные базары. Подробнее – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: В Свердловской области – эпидемия гриппа и ОРВИ

В Свердловской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели почти 60 тысяч человек. Это на 12 тысяч больше, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего уровня уже на 70,5%, эпидемический порог превышен. Жители Екатеринбурга на этой неделе были вынуждены по несколько часов ждать скорую помощь. Даже к детям с температурой выше 40 градусов и пожилым людям со слабым здоровьем бригада едет долго. В пятницу заместитель главного санитарного врача Свердловской области Анжелика Пономарева заявила: «Так как первыми в эпидпорог вовлекаются дети, мы рекомендуем перевести на дистанционный формат детей в школах Екатеринбурга, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича с 19 декабря, а с 26 декабря – во всех муниципальных образованиях». Городские власти приняли рекомендации медиков, школы уходят на дистант.

Заявление недели: схема выборов в гордуму Екатеринбурга может измениться

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на ежегодной пресс-конференции намекнул на изменение системы выборов городской думы. По словам градоначальника, рассматривается вариант смешанной схемы, где 25 мандатов будут разыгрываться по округам, а 10 мандатов – по партийным спискам.

Цифра недели: с фронта вернулись 580 мобилизованных по ошибке

За два месяца удалось вернуть с фронта 580 жителей Свердловской области, которые были мобилизованы по ошибке. Речь идет о многодетных отцах, сотрудниках с бронью и непригодных по состоянию здоровья.

Фото недели: открываются елочные базары

В Екатеринбурге открываются елочные базары. Цена новогоднего дерева, будь то ель или сосна, – 800 руб. за метр, за «элитную» ель просят 1700 рублей, композиции из веток стоят от 700 до 1700 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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