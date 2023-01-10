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Вторник, 10 января 2023, 14:41 мск

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На выплаты семьям свердловских мобилизованных потратили 595 млн рублей

Родные мобилизованных из Свердловской области, по данным на 10 января, получили региональные выплаты на общую сумму 595 млн 20 тысяч рублей. Количество выплат – 29 751, уточнили в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из детей военнослужащего назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Напомним, в Свердловской области действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Сюда можно сообщить о проблемах с выплатой федерального денежного довольствия, быта мобилизованных, наличии у них брони или заболеваний, освобождающих от прохождения службы. Операторы работают на линии по будням с 10:00 до 19:00. Телефон горячей линии – 8-800-101-9111.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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