Z, череп и латынь: ювелир создал колье по мотивам недавних событий (ФОТО)

В екатеринбургском музее Эрнста Неизвестного открылась выставка ювелирного искусства «Городские истории», которую художники Алексей Попов и Елена Железнова посвятили 300-летию Екатеринбурга. На ней представлены перстни в виде достопримечательностей города – Каслинский павильон, Окружной дом офицеров, гостиница «Мадрид», здание УрФУ, Дом обороны (здание ДОСААФ), гостиница «Исеть», водонапорная башня на Плотинке. По мнению Алексея Попова, его творчество «позволяет актуализировать историю через архитектуру, привлечь внимание к богатому прошлому Среднего Урала».

Помимо перстней-зданий Алексей Попов представил на выставке коллекцию, посвященную одному из недавних событий. Там представлены перстень и колье – большие буквы Z, увенчанные адамовой головой и надписью готическим шрифтом на латыни Ars longa, vita brevis (искусство вечно, жизнь коротка). Композиция называется «Коронавирус».

Екатеринбург, Елена Сычева

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