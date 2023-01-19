российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 14:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Z, череп и латынь: ювелир создал колье по мотивам недавних событий (ФОТО)

В екатеринбургском музее Эрнста Неизвестного открылась выставка ювелирного искусства «Городские истории», которую художники Алексей Попов и Елена Железнова посвятили 300-летию Екатеринбурга. На ней представлены перстни в виде достопримечательностей города – Каслинский павильон, Окружной дом офицеров, гостиница «Мадрид», здание УрФУ, Дом обороны (здание ДОСААФ), гостиница «Исеть», водонапорная башня на Плотинке. По мнению Алексея Попова, его творчество «позволяет актуализировать историю через архитектуру, привлечь внимание к богатому прошлому Среднего Урала».

Помимо перстней-зданий Алексей Попов представил на выставке коллекцию, посвященную одному из недавних событий. Там представлены перстень и колье – большие буквы Z, увенчанные адамовой головой и надписью готическим шрифтом на латыни Ars longa, vita brevis (искусство вечно, жизнь коротка). Композиция называется «Коронавирус».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

Зачем туристы едут в Екатеринбург на Новый год и как изменится туринфраструктура к 300-летию / На 300-летие Екатеринбурга потратят 737 миллионов рублей / Мэрия отметит 300-летие Екатеринбурга ремонтом дорог и учреждений / Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию Екатеринбурга / Гигантская марионетка, световое шоу на Плотинке и фестиваль триатлона. Что готовит мэрия на 300-летие Екатеринбурга / Темой ледового городка-2023 станет «300-летие Екатеринбурга» / Екатеринбургская гордума закупает календари с фотографиями своего вице-спикера / К 300-летию Екатеринбурга откроется детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Фоторепортаж, 300-летие Екатеринбурга,