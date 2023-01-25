В Екатеринбурге запустили сайт к 300-летию города

В Екатеринбурге заработал сайт в честь 300-летия города – 300.екатеринбург.рф, где будут собраны все проекты и направления подготовки к юбилею столицы Урала, а также интересные факты и события из жизни мегаполиса.

На сайте будет «Афиша» для местных жителей, раздел с маршрутами, ресторанами, достопримечательностями и пакетными турами для гостей, раздел о благотворителях и меценатах. На вкладке «Спецпроекты» появится подраздел «Символика 300-летия для бизнеса» (с формой присоединения к соглашению о получении прав на использование официальной символики юбилея). А еще – 300 имен Екатеринбурга за 300 лет и «Феноменология» или 300 историй Екатеринбурга – большие культурно-просветительские проекты, которые готовятся историками и будут содержать уникальные данные и материалы: аудио-, фото-, кинохронику. «На сайте 300-летия будет воссоздана летопись Екатеринбурга в современном, легком для восприятия, понятном молодому поколению формате: истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его истории и повлиявших на развитие не только региона и страны, но и, часто, мира», – прокомментировали в пресс-службе мэрии. А еще на сайте появится место для «писем в будущее» – посланий екатеринбуржцев, которые они хотят заложить в капсулу времени. Напомним, на праздновании юбилея вскроют капсулу времени, хранящуюся на Плотинке, и заложат новую.

Новый сайт пока функционирует в тестовом режиме, полноценная работа начнется с марта.

«Новый День» тоже рассказывает интересное о Екатеринбурге. Узнать факты о городе можно на странице спецпроекта.

Екатеринбург, Марина Иванова

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