Сетки возвращаются. На Урале перезапускают мусорную реформу

В Свердловской области второе дыхание получит раздельный сбор отходов, который проводится в рамках мусорной реформы. Сетки для сбора пластика официально приравняли к контейнерам для раздельного сбора ТКО, и теперь их будут закупать в том числе за бюджетные деньги и устанавливать в муниципалитетах региона. Информацию «Новому Дню» подтвердил глава минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Сетки хорошо зарекомендовали себя, наши жители, заинтересованные в разделении ТКО, ими охотно пользуются, а те, кто в этом не заинтересован, не кладут туда смешанный мусор, поскольку и без дополнительной информации видно, для чего этот контейнер», – сказал он.

Первоначально было решено отказаться от сеток для сбора пластика, которые хаотично стояли во многих дворах. «Сфера была не урегулирована: эти ёмкости устанавливали разные конторы, которые через серые схемы реализовали вторсырьё. При этом они отбирали наиболее ценные виды пластика, востребованные у переработчиков, а что было с остальным – остаётся только догадываться. Думаю, не ошибусь, если скажу, что его отправляли в ближайшие леса, овраги и на несанкционированные свалки», – объяснила экоактивистка Анастасия Забелина.

Теперь ситуация изменилась – вывозом отходов из сеток для пластика, как и из других контейнеров для сортируемого мусора, будут заниматься региональные операторы. Так, в «Спецавтобазе», которая обслуживает Восточный кластер Свердловской области (туда входят 34 муниципалитета), за счёт сеток увеличит охват населения возможностью раздельного сбора на 30% в одном только Екатеринбурге.

Устанавливать такие контейнеры будут и в других территориях. Например, Белоярский городской округ получает около 100 сеток для сбора пластика, рассказал «Новому Дню» глава муниципалитета Григорий Вихарев. По его словам, это должно произойти уже до 1 февраля.

Отметим, что в структуре всего мусора, который производят свердловчане, пластик составляет, по оценке регионального отделения Российского экологического общества, около 15%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»