«Спецавтобаза» на 30% увеличит число площадок с раздельным сбором мусора

В Екатеринбурге станет на 30% больше контейнерных площадок, где будет организован раздельный сбор мусора, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Спецавтобаза». Там уточнили, что в прошлом году на всей территории, где работает предприятие, установили 1300 контейнеров, куда можно отправлять сортируемые отходы. Баки появились в 14 муниципалитетах, в некоторых из них – впервые. В их числе Артёмовский, Талица, Реж, Рефтинский, Камышлов и Пышма.

«Контейнеры для сортируемых отходов установили не только при жилых домах, но и при офисных и культурных учреждениях, заведениях общепита, магазинах, детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования», – объяснили в пресс-службе регоператора.

Напомним, в контейнеры с наклейкой «Сортируемые отходы» можно выбрасывать макулатуру, стекло, металл и пластик (пэт-бутылки, емкости от бытовой химии, полиэтилен). Главное, чтобы отходы были чистыми и сухими, иначе они могут испортить вторсырье. К несортируемому мусору относятся подложки от еды, мягкие упаковки от соусов и детского питания, тетрапак, использованные средства гигиены, влажные салфетки, отходы от лекарств и прочее.

В «Спецавтобазе» рассказали, что управляющие организации могут направить заявку на предоставление контейнерного оборудования для раздельного сбора ТКО, заполнив форму на сайте sab-ekb.ru в разделе «Запрос контейнеров. Подробную информацию по организации раздельного сбора отходов можно получить по телефону горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» 8-800-775-00-96.

Екатеринбург, Елена Сычева

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