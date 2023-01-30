Бизнесмены рассказали, как на них сказалась мобилизация

Свердловские предприниматели в ноябре прошли опрос о своей работе в 2022 году, среди прочих был вопрос, как мобилизация сказалась на бизнесе. Сегодня на пресс-конференции уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх представила результаты.

Она отметила, что точные цифры по мобилизации не называются, и по итогам опроса также не стоит говорить об абсолютных цифрах. Но голоса распределились следующим образом: 68 % респондентов ответили, что мобилизация их не затронула, 12 % сказали, что у них мобилизовали до 5 % сотрудников. Единичные случаи, когда мобилизовали 10, 20 и 30 %.

Что касается того, как быстро бизнесмены смогли заменить ушедших, то 40 % анкетированных предпринимателей или не замещали сотрудников, или сделали это очень быстро. 16 % предпринимателей так и не смогли найти замену, потому как призвали уникальных специалистов. «В одном ответе было написано: мобилизовали многих наших клиентов, поэтому нам тяжело», – добавила Артюх.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»