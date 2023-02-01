Утвержден логотип эрзац-Универсиады (ФОТО)

Утвержден логотип Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге в августе этого года.

Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов заявил: «Этот образ должен запоминаться. Ему следует быть ярким, красивым, интересным. Чтобы люди смотрели на него и узнавали в цветах, в линиях, в формах наш город. Кто-то – природу, культуру, кто-то – элементы архитектуры конструктивизма. Нам было важно объединить смыслы, лаконично рассказать о Екатеринбурге».

Также на сайте дирекции сообщается, что в цветах логотипа отражено разнообразие природы региона. «Палитра ассоциируется с Уралом, с его цветами и красками – оранжевым, зеленым, синим и красным. Новый логотип отражает не только образы Урала, но и многообразие предстоящего Фестиваля, его спортивную и культурную составляющие», – говорится в пресс-релизе.

Как уже сообщал «Новый День», Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Предполагается, что в нем примут участие около 5 тысяч спортсменов из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Фестиваль спорта станет заменой Универсиады под эгидой FISU, которая была отменена в России весной 2022 года из-за военного конфликта на Украине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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