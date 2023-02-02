Реалити-шоу, подарки, диверсии и провокации. Спецпроект ко Всемирному дню выборов

Сегодня, в первый четверг февраля, отмечается Всемирный день выборов. Как сообщает ЦИК РФ, праздник появился в 2005 году по решению Всемирной конференции избирательных организаций. В связи с этим «Новый День» подготовил подборку фактов: чем запомнились уральцам выборы в разные годы.

Реалити-шоу

Выборы президента России 2012 года запомнились избирателям новым развлечением. Накануне голосования россияне массово просматривали случайные видео с избирательных участков и порой находили совершенно неожиданные кадры: как в УИКе спят на кровати на фоне ковра, как полицейские играют в бильярд, как дети танцуют на школьной дискотеке, как взрослые пьют водку и как маленький махачкалинский мальчик танцует лезгинку. На множестве видео и фото были запечатлены спящие люди на избирательных участках, которые были оборудованы не только урнами для голосования, но и коврами, кроватями, телевизорами. Забавные скрины с портала наблюдения выборов пользователи форумов, блогов и социальных сетей выкладывали в интернет.

Аттракцион невиданной щедрости

Во время выборов губернатора Свердловской области в 2017 году в регионе состоялся розыгрыш ценных призов в рамках фестиваля «Уральские самоцветы». Председатель избиркома Валерий Чайников заявил, что розыгрыш никак не связан с результатами голосования. «Просто бизнесмен захотел подарить человеку счастье!» – пояснил он. В рамках фестиваля, который проходил одновременно на территории 20 свердловских городов, разыгрывалось 15 квартир, 130 автомобилей, тысячи единиц бытовой техники и сувениры. Адреса центров выдачи призов по странной случайности совпали с адресами избирательных участков.

Во время трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и свердловского заксо в 2021 году меценаты подготовили продуктовые карточки на 150 рублей, которые выдавали проголосовавшим пенсионерам. Идея обернулась скандалом: карточек на всех не хватило. В Свердловском областном благотворительном фонде рассказали, что такие подарки получили 700 тысяч пенсионеров, а закончились они раньше последнего дня выборов из-за ажиотажного спроса.

Крик души

Одним из самых эмоциональных выступлений чиновников в день выборов стало заявление Алексея Воробьева – председателя свердловского правительства, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина на Среднем Урале в марте 2004 года. «Девчата, парни, все на выборы – погибаем!» – заявил на камеры областной премьер. Он напомнил, что, по данным на 18:00, явка в Екатеринбурге и области составила всего 43 и 47 процентов соответственно. Выборы главы государства под угрозой, отметил Воробьев, и это очень беспокоит руководство региона. Алексей Воробьев назвал журналистам причину, которая могла негативно повлиять на явку избирателей, – это весна.

Провокация

Провокацией и нарушением закона назвал председатель свердловского избиркома Владимир Мостовщиков случай на выборах губернатора в 2003 году. В новостях городской телекомпании «Студия-41» прямо в день выборов вышел сюжет о трехкратном голосовании одного избирателя на разных участках. По просьбе журналистов пенсионер без открепительного талона сначала проголосовал на избирательном участке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, затем – в поселке Совхозном, после чего еще раз отдал голос за кандидата в деревне Алексеевка под Первоуральском. Владимир Мостовщиков оценил эту ситуацию как «настоящую провокацию и сознательное нарушение закона».

Экзотика

Один из самых необычных случаев произошел в Свердловской области на выборах президента в 2004 году. За кандидата Владимира Путина проголосовал гражданин Республики Таджикистан. «Пришел гражданин, паспорт у него – все в порядке. Стали проверять, оказалось гражданин Таджикистана, – поведал Мостовщиков. – Это сегодня было – получил бюллетень на выборы президента. Это эксклюзивный случай на 2 тысячи участков. Он успел проголосовать, выбрал президента. А что такого, говорит, у вас хороший президент».

Диверсия

Во время выборов депутатов городской думы Екатеринбурга в 2018 году неизвестные пытались заблокировать работу городской избирательной комиссии. Как сообщил «Новому Дню» председатель комиссии Илья Захаров, на его мобильный телефон кто-то установил автодозвон, так что теперь с ним невозможно связаться. Также дозвон был установлен на телефон секретаря комиссии Вадима Антошина. «Просто диверсия», – возмущался Захаров. После 20:00 на втором этаже мэрии, где работает избирком, пропал интернет. Спустя три часа после закрытия участков все еще не было предварительных результатов выборов. Наблюдатели связывали эти события с именем бывшего «серого кардинала» города Владимира Тунгусова.

Трагедия

Выборы в Госдуму РФ в 2007 году стали испытанием для избирателей и организаторов волеизъявления. В течение дня на избирательных участках Екатеринбурга было зафиксировано два случая гибели граждан. Еще одного человека врачам удалось спасти. Первый инцидент произошел в Ботаническом микрорайоне на улице Крестинского. На подходе к одному из избирательных участков от сердечного приступа скончалась 80-летняя екатеринбурженка. Прибывшая на место бригада скорой помощи уже ничем не могла помочь пожилой женщине. Утром в Верх-Исетском районе на избирательном участке в школе № 63 (улица Крауля, 82) скончалась 70-летняя женщина. И еще об одном случае рассказала одна из сотрудниц областной избирательной комиссии. Екатеринбурженка поехала голосовать на свой участок и на лестнице в здании, где располагался участок, обнаружила лежавшего на ступеньках мужчину. Как выяснилось, ему стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала гражданина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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