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Пятница, 3 февраля 2023, 14:02 мск

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Депутаты решили сэкономить деньги людей на мусоре. Но получится только хуже

Депутаты Госдумы решили сэкономить деньги людей на оплату обращения с твердыми коммунальными отходами. Министерство строительства РФ, которое курирует мусорную реформу, получило письмо зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в котором она и ее коллеги по комитету просят ведомство обязать регоператоров рассчитывать плату за обращение с ТКО не по нормативу, как сейчас, а по фактическому потреблению. Такой метод предусмотрен законодательством, но, по мнению депутатов, добиться его применения сложно – требуется провести общее собрание собственников жилья, и только на основании этого документа требовать от мусорщиков проводить расчеты. Парламентарии хотят упростить механизм, чтобы люди могли сами выбирать, как им платить – по факту или по нормативу.

Однако у инициативы есть существенные недостатки, отмечают эксперты коммунальной сферы. Первый из них – в том, что плата, вопреки ожиданиям, может только вырасти. «Большинство контейнерных площадок находятся в общем доступе, они не огорожены, выбросить мусор туда может любой желающий. Этим, кстати, нередко пользуются недобросовестные предприниматели, садоводы и так далее – выбрасывают мусор в контейнеры, относящиеся к конкретному жилому дому. Из-за этого возникают переполнения, портятся сами баки, становится грязно. Если ввести плату по факту, то она, напротив, может вырасти. Не приставишь же надсмотрщика к каждой контейнерной площадке», – пояснили «Новому Дню» в одной из управляющих компаний Екатеринбурга.

Второй минус в том, что вычислить фактические объемы мусора, который производит каждый отдельно взятый квартировладелец, невозможно. «На газ, воду, электрическую энергию и тепловую есть счетчики, там логична плата по фактическому потреблению – сколько израсходовал, столько и оплатил. Но с мусором история другая – никто не будет взвешивать мусор, который производит каждая квартира. Соответственно, расчеты тоже никогда не будут справедливыми – в одной, например, сортируют отходы, сдают пластик и бумагу во вторсырье, стараются сократить объем отходов и жить по принципу «зеро вейст» (ноль отходов), а в другой – не заморачиваются. В третьей вообще, например, делают ремонт, а это всегда увеличивает объем бытовых отходов, а плата будет делиться на всех жильцов», – добавили собеседники агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Мусорная реформа

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