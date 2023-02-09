Чиновник объяснил, почему ставки на капремонт подняли на 40%

Ставки на капитальный ремонт в Свердловской области выросли более чем на 40% – с 10,51 рубля до 14,81 рубля. И эта ставка все равно не рыночная, сказал глава фонда капремонта региона Станислав Суханов. «Рыночный тариф немножко выше, чем платят жители. Но этот тариф позволяет нам сохранить объем [выполнения программы], который был в 2022 году. Если уйти в 2016-2017 годы – тогда не менялись цены на стройматериалы, и, применяя [индексацию в размере] 3-4%, мы все равно увеличивали [объем средств] в пользу наращивания объемов. Но с 2021 года все пошло в другую сторону», – сказал Суханов сегодня на пресс-конференции.

По его словам, рост ставок на капремонт зависит от размера индекса удорожания стройматериалов и строительных смет, который каждый год утверждает Министерство строительства РФ. Так, в 2021 году индекс составил 26,74%, а в 2022-м – 14%. При этом по итогам 2021 года плату за капремонт подняли только на 4% (исходя из размера инфляции), а вот по итогам 2022-го уже догнали индекс. «26 +14 – 41% и получился. Был вариант – не понимать ставки, но сокращать объемы работ. И я понимаю, что наши доходы, наша зарплата не растет в таком процентном отношении [как растут цены]. Поэтому это было очень тяжелое решение», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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