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Четверг, 9 февраля 2023, 11:56 мск

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В фонде капремонта назвали условие для снижения ставок

Взрывное увеличение ставок на капремонт в Свердловской области вызвано продолжающимся ростом цен на строительные материалы, необходимые при проведении работ, сообщил глава фонда капремонта региона Станислав Суханов сегодня на пресс-конференции. При этом, по его словам, есть шансы, что цены начнут откатываться назад.

Глава ФКР сделал следующий прогноз: «Я думаю, цены будут снижаться и стабилизируются, потому что запретили вывозить стройматериалы за рубеж. Прогнозирую, что основные материалы, может, будут падать в цене. С нетерпением жду индекса [повышения цен на стройматериалы и работы, который устанавливает Минстрой РФ и на основании которого корректируется ставка платы по капремонту] второго квартала 2023 года, если он будет в этом же объеме – будет хорошо, а если упадет, будут дешеветь сметы», – сказал Суханов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Капремонт

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