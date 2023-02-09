российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 февраля 2023, 12:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Уральцы массово забирают деньги из фонда капремонта

Жители уральских городов массово переходят на спецсчета, выбирая этот способ накопить деньги на ремонт многоквартирного дома, а не «общий котел». Об этом рассказал глава фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. «Примерно 20% домов у нас на спецсчетах, а если по площадям смотреть – то примерно 32%, потому что новостройки по метражу больше», – сказал он.

По его словам, в 99% случаев на спецсчета уходят новостройки. «Фонд не увидит этих денег, так как они начисляются на спецсчет. Я к этим деньгам не имею отношения. Это не вопрос фонда с точки зрения покрытия кассового разрыва. И я считаю, что новые дома и должны быть на спецсчете – зачем им в фонд приходить, ждать 30 лет? Но есть проблема – лифтовое оборудование, оно стоит дорого, но это не тема фонда, это тема жителей, кто будет собирать на спецсчета», – добавил Суханов.

Также он рассказал, что почти весь жилой фонд Березовского перешел на спецсчета, ремонты в городе фонд не проводит – этим занимаются собственники. Тенденция по уходу из «общего котла» сейчас наблюдается и в Нижнем Тагиле. «Причем там уходят дома не новые, не те, которым стоит открывать спецсчета», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Капремонт

В фонде капремонта назвали условие для снижения ставок / Чиновник объяснил, почему ставки на капремонт подняли на 40% / Ставки выше, растут чаще, плательщиков больше: три главных изменения в законе о капремонте / Фонд капремонта заплатит пенсионерке 200 тысяч за залитую квартиру / С 1 января на Урале поднимут взносы на капремонт / Насаждать или убеждать – как уральцы будут сортировать мусор. Интервью с министром ЖКХ Николаем Смирновым (ФОТО) / Власти нашли выход, как ремонтировать дома-памятники, – их вычеркнут из реестра / Названа реальная ставка платы за капремонт – 27 рублей за «квадрат»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Капремонт,