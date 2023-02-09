Уральцы массово забирают деньги из фонда капремонта

Жители уральских городов массово переходят на спецсчета, выбирая этот способ накопить деньги на ремонт многоквартирного дома, а не «общий котел». Об этом рассказал глава фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. «Примерно 20% домов у нас на спецсчетах, а если по площадям смотреть – то примерно 32%, потому что новостройки по метражу больше», – сказал он.

По его словам, в 99% случаев на спецсчета уходят новостройки. «Фонд не увидит этих денег, так как они начисляются на спецсчет. Я к этим деньгам не имею отношения. Это не вопрос фонда с точки зрения покрытия кассового разрыва. И я считаю, что новые дома и должны быть на спецсчете – зачем им в фонд приходить, ждать 30 лет? Но есть проблема – лифтовое оборудование, оно стоит дорого, но это не тема фонда, это тема жителей, кто будет собирать на спецсчета», – добавил Суханов.

Также он рассказал, что почти весь жилой фонд Березовского перешел на спецсчета, ремонты в городе фонд не проводит – этим занимаются собственники. Тенденция по уходу из «общего котла» сейчас наблюдается и в Нижнем Тагиле. «Причем там уходят дома не новые, не те, которым стоит открывать спецсчета», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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